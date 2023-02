Sport in tv oggi giovedì 16 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023)162023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare dei Mondiali di sci alpino e biathlon, di Coppa del Mondo di sci alpinismo, sci freestyle e salto con gli sci, di Coppa Europa di skeleton e degli Europei Open Junior validi per la IBU Junior Cup di biathlon, il tennis con i tornei ATP di Rotterdam, Buenos Aires e Delray Beach e WTA di Doha, il basket con NBA e Coppa Italia, e molti altri ancora. Proseguiranno ad Oberhof, in Germania, i Mondiali 2023 di biathlon: inla staffetta single mixed alle ore 15.10, che vedrà al via 27 coppie. L’Italia, col pettorale 11, sarà rappresentata da Lisa Vittozzi e Tommaso Gial. Per i Mondiali 2023 di sci alpino andrà in scena a Meribel (Francia) il gigante femminile: prima ...