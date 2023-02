Spider-Man 4 | secondo quanto riferito legato a Daredevil | ha bloccato la sua storia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dove si va con il franchise di-Man una volta che si è cancellato dal mondo ogni ricordo dell'uomo che sta dietro all'amichevole supereroe di quartiere? La risposta è… Si può andare ovunque! L'ultimo film sull'Uomo ragno che abbia raggiunto le sale è stato il campione d'incassi del 2021,-Man: No Way Home, che ha riunito apparentemente tutti i personaggi che sono apparsi nella vita cinematografica di Peter Parker per un'epica battaglia multiverso. Dopo aver sconfitto i cattivi interdimensionali che gli serbavano più rancore (con l'aiuto delle interazioni degli Uomini Ragno Andrew Garfield e Tobey Maguire), il Peter Parker di Tom Holland è rimasto solo, dopo aver sacrificato il suo legame con tutti gli abitanti del mondo cancellando ogni ricordo della sua esistenza. A oltre un anno dall'uscita di No Way Home, i fan hanno appetito di notizie ...

Leggi Anche ': No Way Home' fa il botto: esordio da record al box office italiano 'Abbiamo una storia' L'uscita di 'Ant -and the Wasp: Quantumania' coincide col il lancio della Fase 5 del Marvel ...Il film Marvel 'Ant -and the Wasp: Quantumania' domina le uscite, ma ci sono anche 'Non così vicino', 'Tramite amicizia', 'Holy' e molto ...

Marvel annuncia il numero di Spider-Man più sconvolgente degli ultimi 50 anni Fumettologica

Tom Holland sarà ancora Spider-Man nell’universo Marvel TGCOM

Lo Spider-Man di Tom Holland tornerà nel Marvel Cinematic Universe WIRED Italia

Tom Holland sarà ancora Spider-Man nel nuovo film in produzione Sky Tg24

(KIKA) - HOLLYWOOD - Tom Holland tornerà a vestire il costume di Spider-Man, Kevin Feige : "Abbiamo la storia". Il boss della Marvel fornisce alcune anticipazioni sul possibile ritorno dell’attore ..."Abbiamo grandi idee, i nostri sceneggiatori si stanno mettendo al lavoro proprio ora", dice il boss del MCU, Kevin Feige ...