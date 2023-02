Spezia | un ex Inter guiderà i liguri con la Juventus dopo l’esonero di Gotti

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Saranno Fabrizio Lorieri, ex portiere cresciuto calcisticamente nell’, e Terzi, che è nello staff, a guidare locon ladi Luca. EX PORTIERE – Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, Fabrizio Lorieri, ex portiere cresciuto calcisticamente nell’, e Terzi guideranno lonella partita contro la. All’ex estremo difensore, negli ultimi mesi vice di Luca, e a Terzi, presente nello staff, è stata affidata la squadra liguredel tecnico. Fonte: GianlucaDiMarzio.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...