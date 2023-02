Spezia Calcio | Esonerato Luca Gotti | Un Altro Cambio nella Corsa alla Salvezza in Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il destino ha deciso di essere crudele con lo: il gol di Vignato all’ultimo minuto ha portato via due preziose gemme dal loro cammino verso la. Una sconfitta che potrebbe avere conseguenze disastrose per la squadra di La. Per questo motivo, loha preso una dura decisione: separarsi da, addio a stagione in corso: una nuova sfida per trovare un successoreè arrivato lo scorso anno per rimpiazzare l’allenatore precedente e ha portato la squadra fuori dzona retrocessione. Tuttavia, la striscia di partite senza vittorie – arrivata a quattro con il pareggio di Empoli – ha portato a una rottura del rapporto con lo. Adesso, la squadra ...