Spese sanitarie nel 730 | slitta il termine per invio dati

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si entra nel vivo della stagione della dichiarazione dei redditi 2023, con la pubblicazione del modello 730 e delle istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate (lo potete scaricare qui). Diverse le novità, dal nuovo sistema a quattro aliquote Irpef alla comparsa o alla riformulazione di alcuni bonus. (Qui tutto ciò che c’è da sapere sul 730/2023). Più tempo per leC’è più tempo per l’deidelleperché la nuova scadenza è fissata al 22 febbraio 2023. L’Agenzia delle Entrate ha reso infatti noto che gli operatori tenuti alla trasmissione deidellepossono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 entro il 22 febbraio 2023. Stesso ...

Invio delleal portale tessera sanitaria (TS): tra proroga e tregua fiscale ritorna in gioco l'intera trasmissione dei dati del 2022. Grazie alla proroga disposta dall'agenzia delle entrate il 15 ...Con Provvedimento del 15 febbraio 2023 l'Agenzia Entrate ha disposto proroga dei termini per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria e per l'utilizzo dei dati delleai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2023. Entro il 22 febbraio 2023 : gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati dellepossono inviare le ...

Invio delle spese sanitarie al portale tessera sanitaria (TS): tra proroga e tregua fiscale ritorna in gioco l'intera trasmissione dei dati del 2022. Grazie alla proroga disposta dall'agenzia delle en ...