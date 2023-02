(Di giovedì 16 febbraio 2023) Famiglie preoccupate per l'incremento degli stipendi delle. Con l'aumento dell'inflazione, che da gennaio ha fatto scattare un incremento del 9,2% dei minimi retributivi delle, il ...

... che da gennaio ha fatto scattare un incremento del 9,2% dei minimi retributivi delle, il ... A motivare l'insostenibilità dellaper le prestazioni di una badante vi sono ragioni che ...... che dal gennaio 2023 ha fatto scattare un incremento del 9,2% dei minimi retributivi delle,... ha dichiarato insostenibile o solo parzialmente sostenibile laper la badante. A motivare l'...

Spesa badanti insostenibile, 52% lavoratori domestici irregolare Agenzia ANSA

Non autosufficienza, alta la spesa per le badanti: 8 famiglie su 10 chiedono assegno universale maggiorato Redattore Sociale

La petizione delle Acli "Stipendi delle badanti da equiparare alle ... il Resto del Carlino

Colf e badanti, stipendi più cari: 8 famiglie su 10 chiedono aiuti per le assunzioni Corriere della Sera

Colf e badanti, piano per ampliare la deduzione fiscale delle spese Il Sole 24 ORE

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Presentato il 1° paper «Il lavoro domestico. Una risorsa per il nuovo welfare» realizzato dal Censis nell’ambito de ...Con l’aumento dell’inflazione, che da gennaio ha fatto scattare un incremento del 9,2% dei minimi retributivi delle badanti, le famiglie sono in difficoltà. Secondo una ricerca condotta dal Censis per ...