Speed skating | Davide Ghiotto e Andrea Giovannini le punte italiane a Tomaszów Mazowiecki

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo didi scena a(Polonia). Sull’anello di ghiaccio dell’Arena Lodowa si chiuderanno i giochi per il massimo circuito internazionale del pattinaggio pista lunga velocità. Un double header polacco con un programma di gare che si riproporrà identico a quello dello scorso fine-settimana ad eccezione della prova del Team Pursuit che verrà sostituita da quella del Team Sprint. In casa Italia si è reduci dallo strepitoso successo nei 5000 metri die dal secondo posto dinella Mass Start. La Nazionale italiana cercherà quindi di dar seguito a questi riscontri per dimostrarsi all’altezza della situazione e rilanciare le proprie quotazioni in vista dei ...

Sul ghiaccio anche l'Italia guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall'allenatore Matteo Anesi. Per la seconda settimana consecutiva la pista di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, sarà ...Il 29enne trentino si è attestato alla piazza d'onore, inchinandosi solo al campione olimpico del format Bart Swings. Terza e ultima giornata di gare alla Arena Lowoda di Tomaszow Mazowiecki, in ...

Speed skating, i convocati dell'Italia per l'ultima tappa di Coppa del Mondo a Tomaszów Mazowiecki OA Sport

Speed Skating: Davide Ghiotto vince anche in Polonia, suoi i 5000 ... NEVEITALIA.IT

Sport su ghiaccio, speed skating, Pista Lunga: in Polonia il via alla ... PPN - Prima Pagina News

Speed skating, Mondiali Junior Inzell 2023: Serena Pergher oro nei 500 metri! OA Sport

Speed skating, Finali Coppa del Mondo Junior Inzell 2023: Serena Pergher seconda nei 500 metri OA Sport

Il momento dell’epilogo. Per la seconda settimana consecutiva sarà l’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, teatro della Coppa del Mondo di speed skating. Da venerdì 17 a domenica 19 f ...(OA Sport) Oggi, domenica 12 febbraio 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per sci alpino, slittino naturale e biathlon, di Coppa del Mondo per snowboard, salto con gli ...