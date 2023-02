Spazio | 10 anni fa l' impatto della meteora Chelyabinsk sulla Russia | ferite 1 500 persone

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Era il 15 febbraio 2013 e diecifa nessuno si accorse dell'arrivodi, il più grande asteroide che abbia colpito la Terra in oltre un secolo. Poco dopo l'alba di una limpida giornata invernale, un asteroide di 20 metri e 13 000 tonnellate colpì l'atmosfera sopra i Monti Urali, in, a una velocità di oltre 18 km/s. La roccia, di dimensioni relativamente piccole, esplose nell'atmosfera ad un'altitudine di 30 km, liberando circa mezzo megaton di energia: l'equivalente di 35 bombe di Hiroshima. Due minuti dopo, l'onda d'urto raggiunse il suolo danneggiando migliaia di edifici e rompendo finestre, le cui schegge ferirono circa 1 500. E' l'Agenzia Spaziale Europea a riaprire il dossier e a riproporre un'analisi su come ...