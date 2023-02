Spal | Tacopina | «De Rossi un esperimento che non ha funzionato»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le parole di Joe, presidente della, dopo la scelta di esonerare Daniele Dedal ruolo di allenatore Joe, nel corso della presentazione di Massimi Oddo come nuovo allenatore della, è tornato anche su Daniele De. PAROLE – «Stiamo attraversando un momento difficile e mi prendo interamente la responsabilità per quello che sta accadendo. Non è colpa di Lupo o De, ma solo mia. Ho fatto delle scelte sbagliate e nessun altro va incolpato. L’Denon hacome speravo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Presentato ufficialmente il neo mister: “Ci credo e darò il massimo in questa nuova avventura, mi sono sentito anche con l’amico De Rossi che ho sempre stimato” ...Rientro importante per l'attaccante ex Fiorentina, che giocherà nuovamente a Ferrara, come fatto nella passata stagione.