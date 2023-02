(Di giovedì 16 febbraio 2023) Leggi Anche Roma, prof rifiuta il compito firmato dall'alunno: 'Per me sei una donna' Lasullaessualità Lache 'depatologizza' laessualità, è stata approvata con 191 voti ...

Leggi Anche Usa, la pillola abortiva sarà venduta nelle farmacie: Fda ha dato illibera La ... Lanon è il primo Paese ad aver avallato una legge del genere: anche in Francia e in Olanda per ...... indimenticabile la maxi gonna copiata da Rania di Giordania , Letizia disembra essere ... Anche in questo caso possiede di tutto, pantaloni, gonne, giacche, abiti ediscorrendo. Dopo il ...

Spagna, al via 'legge trans' e congedi mestruali - Ultima Ora Agenzia ANSA

Spagna, via libera alla "legge trans" e all'aborto sopra i 16 anni senza il consenso dei genitori TGCOM

Diritti civili, in Spagna via libera a legge trans e congedi mestruali Sky Tg24

Dalla Spagna: Juve, Pogba via a giugno senza Europa Tutto Juve

In Spagna sono impazziti: via Inzaghi, 22 milioni per l'erede InterLive.it

In Spagna il Parlamento ha dato il via libera alla cosiddetta "legge trans" e alla riforma della normativa sull'aborto. Il "sì" finale è arrivato in entrambi i casi dopo un ultimo passaggio al Congres ...A partire dai 16 anni sarà possibile chiedere la modifica del proprio sesso all'anagrafe. La norma non contempla questioni riguardanti processi ormonali, che sono invece trattati in norme regionali (A ...