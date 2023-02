Sotto il Monte sperimenta gli orti verticali | “Basso consumo d’acqua ed energia”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Bergamo. Volevano aprire una gelateria in Portogallo, si ritrovano invece a gestire l’agriturismo Casa Clelia, nel Paese che fu di Papa Giovanni XXIII. La storia di Eleonora e Alexander è tutto fuorché banale perché ha mille trame e tanta, tanta, intraprendenza: “Quando siamo arrivati qui -spiega Eleonora Masseretti – abbiamo voluto subito puntare sull’innovazione. Ed è così che è nata l’idea degli. Abbiamo deciso di importare in Italia una tecnologia giàta negli Stati Uniti e oggi siamo i primi che la adottano nel nostro Paese. Nelle nostre serre abbiamo installato torri aeroponiche per la coltivazione di frutta e verdura: zucchine, mele, cavolfiori, fagiolini, ortaggi a foglia verde e aromatica. Di tutto e di più. Prodotti che poi utilizziamo per il nostro ristorante. Ma non solo”. Una tecnologia dunque ...