(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il bando appena uscito per il futurodel Polo Museale diha scatenato parecchie polemiche, in Calabria e non solo. Non tanto per il tipo dirichiesto, quanto per lo stipendio previsto. La busta paga per questa carica, stando all’avviso, è di 500mensilial mese. Una cifra ben al di sotto di qualsiasi possibilità di sopravvivenza. Uno stipendio “da fame” per undi, commentano in molti sui social, in cui non sono previsti oltretutto rimborsi o spese extra. La selezione prevede la laurea magistrale come requisito base e punti in più per titoli di specializzazione e dottorato.

Il bando appena uscito per il futuro direttore del Polo Museale diha scatenato parecchie polemiche, in Calabria e non solo. Non tanto per il tipo di lavoro richiesto, quanto per lo stipendio previsto. La busta paga per questa carica, stando all'...... la classe dirigente storica e la popolazione hanno perso il confronto con paesi simili dell'interzona come, ad esempio, lo stesso Davolioppure(che addirittura è riuscito a ...

Soriano Calabro, offerta di lavoro per direttore del museo da 500 euro lordi Sky Tg24

La Cultura non paga: 500€/mese per dirigere il museo Il Fatto Quotidiano

Sorveglianza speciale rigettata per 30enne di Soriano Il Vibonese

Freddo polare - La Calabria si risveglia sotto la neve ed è subito spettacolo: temperature in picchiata e venti forti - FOTO LaC news24

Videosorveglianza a Soriano: oltre 40 dispositivi e il Comune intende implementarli Il Vibonese

Il bando per il polo di Soriano, nel Vibonese. Potrà partecipare chi possiede una laurea magistrale. L’associazione «MiRiconosci»: «Cifra irrisoria, si specula sulla disperazione dei giovani laureati» ...Non è certo il primo e non sarà l’ultimo bando per un direttore di museo a titolo gratuito o semigratuito, in un’Italia che ha scelto di non stabilire per legge che ruoli simili debbano avere un compe ...