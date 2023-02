Sony | in arrivo nuovi auricolari da gaming per PlayStation 5

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Secondo alcuni rumor potrebbero essere in fase di sviluppoper5 da parte diIn base ad alcuni rumor anonimi le nuove cuffie, più precisamente degliwireless, sono in sviluppo presso, hanno persino un nome interno e saranno un’accessorio per5. Bizzarra scelta quella di sviluppare degliin-ear piuttosto che delle comuni cuffie, ciò ovviamente si ripercuoterà in variazioni non soltanto estetiche ma anche di prestazioni.: il nome deiper5 In realtà non dovrebbe stupire molto la scelta didi puntare su degliwireless da ...