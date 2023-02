(Di giovedì 16 febbraio 2023) Mondiali, Coppe del Mondo, successi a ripetizione. Quando hai vinto tutto quello che c’è da vincere gli stimoli iniziano a mancare, ancor di più se la continua battaglia contro il CIO per l’inserimento delloalle Olimpiadi continua ad andare solo verso una direzione.della disciplina, ha deciso di dire addio a: la vice campionessa del mondo in carica a 28 anni appenderà la slitta al chiodo., dominio italiano a Jaufental! Triplette nel doppio e nel singolo femminile, successo anche per Gruber Ad annunciarlo è stata l’altoatesina sui social. Poi le sue parole a sportnews.bz: “Purtroppo nel nostro sport è difficile ignorare l’aspetto ...

Sensazionale Evelin Lanthaler, laureatasi per la terza volta consecutiva campionessa del mondo nella rassegna mondiale dello(disciplina non olimpica) che si è svolta a Nova Ponente. La quasi 32enne altoatesina, padrona di casa, ha vinto alla sua maniera, dominando come di consueto in una gara condotta sin ...Evelin Lanthaler è campionessa del Mondo per la terza volta consecutiva. A Nova Ponente , la padrona di casa ha dominato una gara condotta sin dalla prima manche e chiusa con il tempo complessivo di 2'...

Slittino naturale: a fine stagione si ritirerà il fenomeno azzurro Greta Pinggera OA Sport

Slittino naturale, doppio oro mondiale per Evelin Lanthaler e Alex ... Alto Adige

Il programma gare settimanali: tempo di Mondiali per sci, biathlon e ... FISI

Slittino naturale, è festa Italia a Nova Ponente! Vincono Patrick Pigneter e Evelin Lanthaler OA Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari domenica 12 febbraio, programma, orari, tv, streaming OA Sport

Mondiali, Coppe del Mondo, successi a ripetizione. Quando hai vinto tutto quello che c’è da vincere gli stimoli iniziano a mancare, ancor di più se la continua battaglia contro il CIO per l’inseriment ...In questa settimana il comunicato ufficiale del Comitato regionale Veneto non esce nella tradizionale giornata del mercoledì, bensì domani (giovedì 16 febbraio) a causa di problemi di natura ...