Ingiungeranno gruppi elettrogeni, tende, bagni mobili, vestiario, cucine da campo, brandine, letti singoli e a castello, dispositivi medici e altro. Il materiale offerto dal Fvg consiste in ...Terremoto, trovato senza vita il corpo di Angelo Zan Angelo Zen, consulente orafo veneto 60enne, era inper lavoro quando si è verificato il tremendoche ha sconvolto il sud del ...

Sisma in Turchia, Tajani: ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen Agenzia ANSA

Sisma Turchia:in partenza dal porto di Trieste i primi aiuti Agenzia ANSA

Angelo Zen, ritrovato il corpo dell'italiano scomparso nel terremoto in Turchia la Repubblica

Sisma Turchia, Tajani: "Ritrovato il corpo di Angelo Zen" TGCOM

È morto nel terremoto in Turchia Angelo Zen, la conferma del ministro Tajani: «Ritrovato il corpo» Open

Il tecnico veneto era in viaggio di lavoro e alloggiava in un albergo di Kahramanmaras, che è stato distrutto dal sisma ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...