Sisma Turchia | Tajani | Ritrovato il corpo di Angelo Zen

Una diciassettenne, Aleyna Ölmez, è stata tratta in salvo dalle macerie dove era rimasta per 248 ore, al seguito del violentissimodi dieci giorni fa a Kahramanmaras, in. E' quanto ...... consulente orafo veneto 60enne, era inper lavoro quando si è verificato il tremendoche ha sconvolto il sud del Paese, al confine con la Siria. Secondo gli ultimi contatti avuti con i ...

Si trovava in Turchia per un viaggio di lavoro e alloggiava in un albergo di Kahramanmaras, una delle più colpite dal sisma che ha devastato il Sud della Turchia più di una settimana fa, distrutto dal ...È stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l’italiano fino a oggi disperso a causa del terremoto in Turchia. Il 60enne si trovava nella zona di Kahramanmaras, una delle più danneggiate dal s ...