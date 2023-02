Sisma Turchia | dopo più di 10 giorni trovata viva e illesa Alenya | una ragazza di 17 anni

- Un'unità cinofila del soccorso alpino della nostra Guardia di Finanza ha ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen, l'imprenditore italiano 60enne di origine veneta, disperso dal 6 febbraio... Braga in quella biancorossa Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime deline Siria Braga e Fiorentina in campo, siamo pronti per seguire questo importante ...

Sisma in Turchia, Tajani: ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen Agenzia ANSA

Sisma Turchia, 17enne salvata dopo 248 ore - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sisma Turchia, Tajani 'Farnesina al lavoro per rimpatrio vittima' Tiscali Notizie

Turchia, salvata una ragazza a 248 ore dal sisma. La faglia ha spaccato il terreno per chilometri - Il corpo di Angelo Zen ritrovato da un'unità cinofila italiana - Il corpo di Angelo Zen ritrovato da un'unità cinofila italiana RaiNews

Il terremoto in Turchia ha prodotto fratture enormi Focus

Salvataggio dopo 248 ore Una 17enne è stata estratta viva dalle macerie del terremoto che ha colpito il sud della Turchia lo scorso 6 febbraio 248 ore dopo il sisma. Il salvataggio è avvenuto della ...