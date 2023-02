Sono almeno 36.187 le persone che hanno perso la vita in Turchia a causa del terremoto che ha colpito il sud - est del Paese e il nord - ovest della Siria il 6 febbraio scorso. Lo ha reso noto l'...llè stato rilevato con epicentro ad una profondità di 10 km . Il terremoto è stato in parte avvertito dalla popolazione de La Valletta che ne ha parlato diffusamente sui social con una serie ...

Sisma: bilancio vittime sale a oltre 36mila in Turchia - Europa Agenzia ANSA

Sisma: bilancio vittime sale a oltre 36mila in Turchia La Gazzetta del Mezzogiorno

Sisma: bilancio vittime sale a oltre 36mila in Turchia Alto Adige

Sisma: bilancio vittime sale a oltre 36mila in Turchia La Prealpina

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Agenzia ANSA

In Turchia il bilancio del terremoto si aggrava di ora in ora. Sono infatti almeno 36.187 le persone che hanno perso la vita a causa del sisma che, il 6 febbraio, ha colpito il sud-est del Paese e il ...Sono almeno 36.187 le persone che hanno perso la vita in Turchia a causa del terremoto che ha colpito il sud-est del Paese e il nord-ovest della Siria il 6 febbraio scorso. Lo ha reso noto l'agenzia t ...