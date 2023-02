Sinopoli Flc Cgil | “Obbligo scolastico fino a 18 anni e rinnovamento dei contenuti e delle metodologie”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Francescoè stato confermato come leader della Flc. La sua nomina è stata votata alla fine dei lavori congressuali con il 87,6% dei voti a suo favore. L'articolo .

Nel corso del suo lungo intervento al congresso nazionale (poco meno di un'ora e mezza) il segretario generale della- Cgil Francescoha toccato molti temi. Di particolare interesse ci sono sembrate le sue parole sui problemi della autonomia scolastica e della dirigenza. "La scuola " ha sottolineato ...Francescoha 47 anni. Laureato in Giurisprudenza, è dottore di ricerca in Diritto del ... la struttura che si occupa di lavoro atipico e dal 2006 lavora per laCGIL nazionale, fino a ...

Francesco Sinopoli confermato alla guida della FLC CGIL FLC CGIL

Sinopoli (Flc-Cgil): “I dirigenti scolastici ritornino ad occuparsi del coordinamento pedagogico e didattico, fermiamo la deriva manageriale” Tecnica della Scuola

Sinopoli (Flc Cgil): “Obbligo scolastico fino a 18 anni e innovamento dei contenuti e delle metodologie” Orizzonte Scuola

Stipendi docenti, Italia sempre indietro. Sinopoli (Flc Cgil): “Tema che contribuisce a demotivare chi lavora. Investire sul salario è investire sulla dignità” Orizzonte Scuola

Accorpamento e chiusura scuole con meno di 900 studenti, la misura colpisce il Sud. I Governatori di 4 regioni impugnano il provvedimento Orizzonte Scuola

Francesco Sinopoli è stato confermato alla guida della Federazione dei lavoratori della conoscenza, il sindacato di categoria della CGIL.Si è concluso da poco a Perugia il V Congresso Nazionale della FLC CGIL, è stato confermato alla guida del Sindacato di via Leopoldo Serra l’attuale Segretario Generale Francesco Sinopoli. Confermato ...