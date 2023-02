Sinner-Tsitsipas oggi in tv | orario ATP Rotterdam 2023 | quando inizia | dove vederlo | programma | streaming

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Jannikaffronterà Stefanosagli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per giovedì 16 febbraio alle ore 19.30 sul Campo Centrale della località olandese. Il tennista italiano, capace di regolare il francese Benjamin Bonzi al primo turno, se la dovrà vedere contro il fuoriclasse greco, che all’esordio non ha avuto particolari problemi contro il finlandese Emil Ruusuvuori. In palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro lo svizzero Stan Wawrinka. LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 19.30 Jannik, che domenica ha vinto il torneo ATP 250 di Montpellier, cercherà il riscatto contro il fenomenale ellenico, che un mesetto fa lo aveva battuto al quinto set in occasione degli ottavi di finale degli Australian ...

... tre Slam nel palmares (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e Us Open 2016) attende proprio chi la spunterà tra. "37 years old, 15 years on tour, and I have to write notes..." ...Impegno "tosto" per Jannikstasera nel secondo turno dell'"ABN AMRO Open" (ATP 500 - montepremi 2.074.205 euro) che si ...nel 2020 alla sua prima partecipazione - con il greco Stefanos, ...

Sinner si complica la vita, ma poi elimina Bonzi: agli ottavi lo aspetta Tsitsipas La Gazzetta dello Sport

ATP Rotterdam, Sinner: “Contento della mia prestazione, pronto per Tsitsipas” Ubitennis

Sinner-Tsitsipas oggi agli ottavi ATP Rotterdam: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Fanpage.it

Tennis: Sinner avanti a Rotterdam, lo aspetta Tsitsipas Agenzia ANSA

Pronostici tennis, Sinner-Tsitsipas: partita in tre set a 2.24 La Gazzetta dello Sport

Settima sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, la prima indoor: segui il nostro live dalle 19.30. Lorenzo Musetti favorito contro l'argentino Cachin ...Sinner è approdato agli ottavi di finale di questo torneo 500 che ha un campo di partecipazione incredibile. Così alto il livello che Jannik numero 14 al mondo non è tra le teste di serie. La dea ...