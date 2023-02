Sinner | a Rotterdam il secondo appello dell’esame Tsitsipas | i quarti non sono un miraggio

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il match che tutti attendevano è realtà: Jannike Stefanossi affronteranno alturno dell’Atp 500 di2023, meno di un mese dopo lo splendido confronto dell’Australian Open vinto dal greco in cinque set. Entrambi i giocatori hanno rispettato il pronostico all’esordio in terra olandese, sconfiggendo rispettivamente Bonzi e Ruusuvuori senza eccessive difficoltà. Ora si ritrovano di fronte per la settima volta in carriera e si apprestano a dar vita ad un’altra grande sfida. La posta in palio sicuramente è stata più alta in altre occasioni, ma entrambi faranno di tutto per raggiungere idi finale a. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Dopo il titolo conquistato a Montpellier,è partito con una vittoria ...