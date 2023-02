Sindrome di Munchhausen | le malattie che non esistono e il peso sui bambini

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il 6 febbraio del 2023 veniva arrestata una giovane donna italiana nel Varesotto. La notizia aveva sconvolto l’opinione pubblica a causa dell’accusa, quella di maltrattamento aggravato nei confronti della sua bambina. La mamma, infatti, aveva più volte provocato delle gravi ustioni sul corpo della figlia di 17 mesi con un deodorante. Negli ultimi tempi, la piccola era stata ricoverata più volte in diversi ospedali della zona, senza che i medici riuscissero a spiegarsi la natura di quelle ferite. L’allarme, poi, è stato lanciato dai medici del Policlinico di Milano che, dopo aver curato la bimba, sospettosi si sono rivolti alle forze dell’ordine. Dopo indagini e investigazioni è emerso che era proprio sua madre a spruzzare da una distanza ravvicinata il deodorante su diverse parti del corpo della bambina ferendola. Una volta arrestata, la donna ha ammesso di aver utilizzato il ...

In queste ultime ore è anche emerso che, la scelta della donna di procurare ferite alla piccola al solo fine di farle ricevere cure mediche, sarebbe riconducibile ai sintomi presenti nella sindrome di ..."Ho incontrato anche io alcuni casi simili. Si chiama "sindrome di Munchausen per procura". È una forma di abuso, una malattia mentale che può capitare nel genitore o nel badante, in chi si occupa di ...