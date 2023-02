Simone Sperduti investito e ucciso a 19 anni | condannato a 7 anni l’ex poliziotto | ‘Era ubriaco alla guida’

(Di giovedì 16 febbraio 2023) É statoa 7, con rito abbreviato, Andrea Persi, ildi 46che lo scorso 24 agosto ha travolto eil 19enne. L’agente si era messo al volante della sua auto, una Open Meriva, nonostante fosse ubriaco. E nonostante avesse la patente scaduta dal 2018. Quella mattina è uscito di casa, ha acceso il motore della vettura ed è partito. Poi, però, ha travolto e, che viaggiava a bordo del suo scooter in via Prenestina. L’incidente in cui ha perso la vitaIl, classe 1976, la mattina del 24 agosto scorso si trovava al volante della sua auto ...

