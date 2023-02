Simest | al via il Piano Strategico 2023-2025

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Prende il via il“Impatto d'impresa. Sì, un patto per la crescita”, presentato dal presidente Pasquale Salzano e dall'amministratore delegato/direttore generale, Regina Corradini D'Arienzo.Ilrafforza il ruolo dia supporto dell'internazionalizzazione delle aziende italiane attraverso 4 pilastri: Crescita sostenibile e di qualità; digitalizzazione ed efficienza operativa; valorizzazione delle Persone e cultura aziendale; impatto sul territorio e ESG. Tali ambiti d'intervento si integrano pienamente con le aree prioritarie presenti neldi CDP.Nel trienniointende rafforzare la propria mission con un incremento ...

