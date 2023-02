Simeone | «Studio molto i portieri così so quando e dove tirare»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’attaccante del Napoli, Giovanni, , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sports, «Essere un argentino qui è fantastico. Il Napoli è diverso. Questo club rappresenta la storia d’Italia, la storia di Diego Maradona. Per me è un piacere giocare qui perché tutti i tifosi mi vedono argentino e proprio per Maradona vogliono parlarmi. È Maradona, è Maradona, Maradona. Non è solo il club, é l’intera città. Tutti sono fan qui. Tutti parlano di calcio, tutti respirano calcio. I napoletani sono simili agli argentini. Parliamo in modo simile. Abbiamo gli stessi gesti. Sembra di essere a casa. Io sono come loro perché il calcio per me é una passione» Il tuo debutto? «Il debutto contro il Liverpool è stato il momento migliore. La prima partita. Il primo gol. Un sogno che si avvera Non è facile sapere che non inizi da titolare.il ...