Simeone | “Napoli è la cosa più bella che mi potesse capitare”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il centravanti delGiovanniha parlato della sua esperienza in Campania e dell’incredibile cammino degli azzurri. Giovanni, l’attaccante del, si è espresso su diversi aspetti del suo percorso nella squadra partenopea durante un’intervista a Sky Sports UK. Il calciatore argentino ha dichiarato di sentirsi a casa a, definendo il club come una parte importante della storia del calcio italiano grazie alla presenza di Diego Maradona.ha inoltre parlato della sua passione per il calcio e della sua costante preparazione, anche quando è costretto a partire dalla panchina. Infine, il giocatore ha espresso la sua fiducia nel gruppo e nella possibilità deldi andare fino in fondo nella Champions ...