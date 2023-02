Simbolotto oggi 16 febbraio 2023 | i simboli vincenti dell’estrazione di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Estrazionegiovedì 16. Si torna a giocare con il. Anche, in questo freddo di metà, si può tentare la fortuna con uno dei giochi più amati di sempre. E cioè con il, che torna puntuale di giovedì, come sempre, dopo l’appuntamento classico del martedì sera. E questa diè la seconda estrazione. Quella disarà la seconda e puntuale estrazione della settimana, quella del giovedì sera, in concomitanza con quella del Lotto. I giocatori dovranno solo attendere il terminedel Lotto, per poi sperare che i numeri – con iabbinati – siano quelli giusti e che la fortuna abbia premiato proprio loro. Qualcuno vincerà e ...