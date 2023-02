Si suicida a 17 anni dopo uno stupro di gruppo | “Non posso continuare a vivere così”

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sia 17unodi: “Non” Si è lanciata nel vuoto Sara (nome di fantasia, ndr). Troppo grande il peso della violenza disubita dueprima. Aveva 17quando in quattro l’hanno costretta a fare sesso di. Fino al giorno del suicidio. Il suo corpo è il 18 maggio 2017 alla Rupe Atenea di Agrigento da dove si è buttata. Sara, il suicidio lo aveva annunciato sui social: “Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto conda un periodo a questa parte… Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando”. “Ho provato a conviverci e in alcuni ...