Si rinnova Mazda2 con la versione 2023

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lasiper il model yearcon un design aggiornato esternamente e internamente, due nuove tinte per la carrozzeria, una nuova struttura per gli allestimenti e due edizioni speciali, le sportive Homura e Homura Aka. Con il design Kodo evoluto e ancora più sofisticato, lasi distingue per stile ed eleganza. Il frontale è caratterizzato da una fascia frontale in tinta con la carrozzeria che, in alternativa, può essere anche nera, e da un nuovo disegno del paraurti, ora più sportivo. L’estetica della parte anteriore conferisce allauna maggiore presenza su strada e, grazie alla diversa finitura della calandra, ne distingue i vari allestimenti: da quello di ingresso Centre Line a quello di vertice Exclusive ...

