«Si è finiti a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia Una follia» | le parole del cantante a Le Iene

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 febbraio 2023) «Una»: non usa giri diRosa Chemical per definire le reazioni a quel bacio dato a Fedez a Sanremo 2023. Un gesto che ha suscitato un vero polverone mediatico e non solo. Potrebbe perfino essere la causa di una presunta rottura – si parla addirittura di separazione – tra Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival, e il marito. Ma l’artista piemontese non ci sta. E al programma Leha voluto dire la sua. Chiara Ferragni “rimprovera” Fedez per il bacio a Rosa Chemical: ...