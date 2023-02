Sfogo sul palco a Sanremo | Blanco indagato per danneggiamento

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non si placano le polemiche legate all'esibizione disuldel Teatro Ariston nel corso di2023. La Procura di Imperia ha accolto l'esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantante per la possibile fattispecie di. Lo rende noto l'Associazione dei consumatori che, all'indomani dell'esibizione disuldell'Ariston, in cui l'artista aveva danneggiato l'allestimento floreale del Festival, aveva depositato un formale esposto alla magistratura di Imperia. «Speriamo che questa gente impari finalmente l'educazione civica e il rispetto - dice a caldo all'Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi - che è alla base di qualsiasi professione e di qualsiasi mestiere». ...