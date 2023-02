Servizio Civile alla Pro Loco di Fiumicino | c’è tempo fino al 20 febbraio per candidarsi

(Di giovedì 16 febbraio 2023)– La Prodicomunica che c’èancoraalle ore 14 del 20prossimo per presentare domanda di partecipazione al Bando di Selezione per Operatori diUniversale. L’opportunità è riservata a giovani diplomati o laureati che non abbiano compiuto i 29 anni di età. Ilsi svolgerà presso la sede della Proe sarà articolato in 25 ore settimanali, con durata di un anno e con rimborso spese di € 444,30 mensili, erogati direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili – Presidenza del Consiglio dei Ministri. La possibilità offerta ai nostri giovani concittadini è quella di partecipare attivamente alle attività sociali e turistiche della Pro ...

Prorogato il bando di selezione per il servizio civile universale rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Il termine per presentare la domanda è stato prorogato fino alle 14 del 20 febbraio. I ...