Serie A | Milan e Juventus cercano continuità

Ilsabato alle 18 giocherà il derby col Monza. La squadra di Pioli cerca una continuità che in lavagna si traduce con il "2" a 2,10. Occhio al Monza, però: pareggio a 3,35, "1" a 3,60. In ...A, la programmazione della 23giornata Venerdì 17 febbraio ore 20.45: Sassuolo - Napoli su ...Sabato 18 febbraio ore 15.00 Sampdoria - Bologna su ZONA DAZN " [Irrati] ore 18.00 Monza -su ...

Arbitri Serie A: Milan a Rapuano, La Penna-Dionisi per Juve e Inter. Napoli a un fischietto da 10 presenze in A Calciomercato.com

Nuovo Stadio, Cardinale spinge il Milan a Sesto Calciomercato.com

Stadio Milano, l'ipotesi La Maura piace al Comune. Inter e Milan potrebbero dividersi TUTTO mercato WEB

Corsera - Stadio a La Maura, conferme dal Milan. Sala favorevole per un aspetto Fcinternews.it

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, si starebbe pensando alle ex aree Snai per la realizzazione del nuovo stadio del Milan Non si placano le voci in merito alla realizzazione del nuovo stadio ...Il 25/09/2021 il Milan vince 2-1 a La Spezia e Daniel Maldini segna, di testa su cross da destra di Pierre Kalulu, la prima rete in serie A. In tribuna c’è papà Paolo, che non crede ai propri occhi.