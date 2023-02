Serie A | l’erede di Ibrahimovic si allena con lui a Milanello | un’immagine per la storia

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) 2023-02-16 12:03:37 Il web è in trepidazione: EIeri è stata una giornata storica a. Il maestoso centro sportivo milanese, situato a nord della città, ha visto Zlatanrsi… e suo figlio Massimiliano! All’indomani della vittoria contro il Tottenham, Stefano Pioli ha condotto unmento “soft” in cui sono saliti tanti giovani a dividere il campo con i giocatori della prima squadra che non avevano minutaggio in Champions League. E così si sono incontrati. I duesi sono incontrati in una partitella che il club non ha rivelato come è andata a finire. Lo storico attaccante, che ha voluto immortalare il momento, ha pubblicato sui suoi social un video con il messaggio di “DNA”. Zlatan si è sempre definito una persona unica. “Sono ancora Dio, sono ancora il numero ...