Serie A | il settimo posto potrebbe non bastare per l’Europa | ecco il regolamento

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La lotta per ilinA è più viva che mai. Sei squadre in tre punti ambiscono ad un piazzamento che dovrebbe garantire la qualificazione alla prossima Conference League 2023/2024. Ma mai come questa volta il condizionale è d’obbligo vista la situazione in Coppa Italia e in Conference League. Andiamo a vedere cosa dice il. LA CLASSIFICA DELLAA Napoli 59 Inter 44 Atalanta 41 Milan 41 Roma 41 Lazio 39 Torino 30 Udinese 30 Monza 29 Bologna 29 Juventus 29 (-15) Empoli 27 Fiorentina 24 Lecce 24 Sassuolo 24 Salernitana 21 Spezia 19 Hellas Verona 17 Sampdoria 11 Cremonese 8– Le prime quattro classificate si qualificano per la prossima Champions League, la quinta perLeague e la sesta classificata per la Conference ...

Serie B, settimo sigillo per Mulattieri Calcio Spezia

Serie A, Juventus-Fiorentina 1-0: Allegri avvicina il settimo posto - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, con la Fiorentina basta Rabiot: Allegri a un punto dal settimo posto La Gazzetta dello Sport

Serie A, Rabiot fa sorridere la Juventus: Fiorentina ko Radio Sportiva

Serie A, il settimo posto potrebbe non bastare per l'Europa: ecco il ... SPORTFACE.IT

A caccia del settimo scudetto consecutivo. Inizia sabato da Cuneo il campionato italiano a squadre di ginnastica ritmica di serie A1 dove la ravennate Milena Baldassarri (foto) cercherà di far vincere ...