Serie A | giornata 23 | 5 attaccanti da non schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non abbiamo fatto in tempo ad archiviare le competizioni europee che subito ritorna laA con il: in questo articolo scopriremo i nomi dei 5da nonper questo turno di campionato. Prima di continuare vi ricordiamo che la 23°si aprirà con l’incontro tra Sassuolo e Napoli. Si continua sabato con Sampdoria–Bologna (ore 15:00), Monza–Milan (ore 18:00) ed Inter–Udinese (ore 20:45). Il lunch match di domenica (ore 12:30) vedrà affrontarsi Atalanta e Lecce mentre alle 15:00 sarà il turno di Fiorentina–Empoli e Salernitana–Lazio. Alle 18:00 sarà il turno di Spezia–Juventus e chiuderà la domenica la partita tra Roma ed Hellas Verona. La 23°di campionato si chiuderà con il posticipo di lunedì tra Torino e Cremonese. Dopo questa veloce ...