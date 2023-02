Serie A | Dean Huijsen | il ‘Malagueo’ che affascina la Juventus… e voleva il Barcellona

(Di giovedì 16 febbraio 2023) 2023-02-16 11:48:47 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: lA Juventus e i loro grandi tifosi hanno motivo di essere entusiasti nel bel mezzo di una stagione caotica dentro e fuori dal campo. Uno di questi motivi è(Amsterdam, Olanda, 2005), la grande perla della Continassa. Il difensore centrale del ‘Málaga’ è un nazionale Under 18 della squadra olandese e brilla di luce propria nell’ambizioso progetto ‘Next Gen’ che ha lanciato ‘La Vecchia Signora’. Il centrale, cresciuto nel vivaio del Mlaga (è arrivato in Costa del Sol a soli cinque anni), brilla in ogni partita e non passa inosservato ad un Allegri che ha già gli occhi puntati su di lui. Con solo 17 anni (diventa maggiorenne ad aprile) questo difensore centrale alto e ambidestro si è già lasciato alle spalle le ...

La Juventus Next Gen riesce a raggiungere la finale di Coppa Italia di Serie C, battendo ai calci di rigore il Foggia. Il vero protagonista della partita è stato però Dean Huijsen, il quale ha messo a ...