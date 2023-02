Serie A | De Siervo tutti i dubbi sulla penalizzazione della Juventus

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Luigi De Siero amministratore delegatoA prende una posizione nettaalla. Un amministratore delegato che rappresenta tutta la Lega diA e non solo un club potrebbe avere un atteggiamento più conservativo, ma Luigi Dedecide di intervenire in maniera decisa. I bianconeri hanno avuto 15 punti di penalità in classifica per il caso plusvalenze, con ben 14mila pagine di inchieste che hanno fatto lucevicenda. Maquestione Deha qualcheo e dice: “Il mio disappunto è relativo al fatto che si sia voluti intervenire durante il ...