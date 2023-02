Senso unico Papa Giovanni XXIII a Qualiano | pioggia di critiche per il Sindaco

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Viadiventa a: i cittadini sommergono diilsui social L’istituzione delin viaè evidentemente la classica goccia che fa traboccare il vaso. I cittadini dinon hanno retto più in una città attanagliata da traffico per i lavori interminabili e la riduzione dei parcheggi. Solo ieri l’annuncio su facebook. Oggi all’atto della “prova del nove” – senza Polizia Municipale –infinite che chiedono di risolvere una questione alla volta per non intasare il paese. Forse con le elezioni alle porte bisogna ...

Oggi, con pochissime eccezioni, tutte le agenzie "datrici di", tutte le realtà statuali e ... La regione Lombardia è in mano alle destre da anni: l'a proporre qualche iniziativa culturale "...... perché il contesto di gioco " davvero" è quello di New York, la Grande Mela, il luogo in ... Il giocatore, in tal, dovrà farne parecchi prima di diventare il magnate più ricco di New York, ...

Senso unico alternato sul ponte il Resto del Carlino

Raddoppio dello svincolo dell’A26 a Baveno: senso unico alternato fino a sabato 25 La Stampa

Piano traffico per Salernitana-Lazio: senso unico in via Allende dalle 12:30 SalernitanaNews.it

Via Morane: senso unico alternato per lavori al manto stradale ModenaToday

Barzanò, Via da Vinci: la giunta spiega le ragioni del senso unico nel confronto con i cittadini casateonline.it

Secondo Paolo Crepet, psichiatra esperto di problemi giovanili, il nuovo trend su TikTok, noto come “la cicatrice francese”, che consiste nella creazione di lividi sulla pelle delle guance, “esprime ...Perché siamo entrati nella modadell’elettrico Perché lo vogliono le grandi multinazionali, che ovviamente avevano preparato con ...