Andare a giocare fuori, con la garanzia di un salario adeguato all'impegno, vorrebbe dire per tanti niente, niente Coppa del Mondo, niente vetrina internazionale. Non è così facile ...Il programma contribuisce al raggiungimento deiimpegni a lungo termine di Schneider Electric, che comprendono tutta l'area ESG, a sostegno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle...

Rugby Sei Nazioni, i giocatori del Galles minacciano sciopero per il match contro l'Inghilterra: mai accaduto ilmessaggero.it

Rugby, Sei Nazioni 2023: clamoroso in Galles! I giocatori minacciano lo sciopero, a rischio il match con l’Inghilterra OA Sport

Rugby - Caos Galles, parlano Warren Gatland e Alun Wyn Jones OnRugby

Sei Nazioni Under 20 2023, i convocati dell'Italia per la sfida all'Irlanda: 28 azzurrini a Treviso OA Sport

Rugby - Sei Nazioni 2023: i convocati per l'Italia in vista dell'Irlanda OnRugby

Il CT della Nazionale italiana under 20 di rugby, Massimo Brunello, ha diramato la lista dei 28 convocati per il raduno di Treviso in vista della sfida all’Irlanda nel terzo turno del Sei Nazioni 2023 ...Presentata la Napoli City Half Marathon, 6mila al via, 1267 gli stranieri. Si corrono anche la Staffetta X 2 e la Family Run&Friends. Al via la Referee Run sulla distanza di mezza maratona. Sarà la ga ...