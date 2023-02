(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lapartecipa ai campionati regionali e nazionali. E sabato 25 ospiterà le gare Under 14 e Under ...

Lapartecipa ai campionati regionali e nazionali. E sabato 25 ospiterà le gare Under 14 e Under ...E così torna il tema degli spazi, il vero nodo per unache non può svolgere le proprie ... per poter avviare progetti speciali, e a chiedere alle famiglie le pagelle della seconda. "In via ...

Classe II D scuola secondaria di primo grado Ottone Rosai-Firenze LA NAZIONE

Scuola media "Ungaretti" - Grosseto LA NAZIONE

Scuola media "Vanni" - Sorano LA NAZIONE

Nuovo edificio per la scuola media ad Atri: aperto concorso di idee Abruzzo Cityrumors

La sfida della cicatrice francese tra i ragazzi di una scuola media a Codogno: la preside scrive a prof e gen… La Repubblica

Il prossimo 25 febbraio la nostra scuola secondaria di I grado "Ungaretti" avrà il privilegio di ospitare i campionati regionali di robotica, nei quali si fronteggeranno gli studenti toscani, divisi i ...In occasione del Carnevale, la Pro loco ha proposto alle scuole di Monte Urano dei laboratori artistici a tema per coinvolgere le nuove generazioni. Ai piccoli del nido è stato chiesto di realizzare c ...