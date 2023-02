Scream 6 sembra stabilirà un nuovo record ai box office per la saga

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le prime rilevazionino anticipare undi incassi per6, che dovrebbe diventare il film dellahorror con il miglior debutto.destinato a stabilire undi incassi per lahorror: le previsioni anticipano infatti un debutto a quota 37 milioni di dollari. Il progetto di Paramount e Spyglass dovrebbe così continuare il periodo positivo ottenuto dal franchise, tornato recentemente nelle sale cinematografiche.VI dovrebbe superare agevolmente i 34,7 milioni di dollari ottenuti nel 2000 da3 al suo arrivo nelle sale. Il quinto capitolo era arrivato a quota 30 milioni nei primi 3 giorni di permanenza nelle sale, concludendo la propria presenza nei cinema con 81,6 ...

Sembra proprio che Ghostface sia tra le strade di New York City, almeno a giudicare da una nuova immagine di Scream 6, ottenuta in esclusiva da IGN. I registi e i produttori esecutivi del film hanno commentato l'immagine. Telefonando ad un numero lasciato sul profilo Twitter della cantante Demi Lovato si avrà la possibilità di sentire un teaser di 30 secondi del brano tema del film.