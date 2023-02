‘Scippi’ e ‘furti’ in Serie A | da Dybala allo sgarbo del Milan alla Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il rendimento della Roma nelle ultime partite del campionato diA è stato di ottimo livello, i girossi sono rientrati pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. La squadra di Mourinho è reduce dal pareggio sul campo del Lecce e il gruppo si prepara per la sfida casalinga contro l’Hellas Verona, prima la sfida di Europa League contro il Salisburgo. La Roma occupa la quarta posizione inA, a pari merito con Atalanta e. In 22 giornate ha collezionato 41 punti e la stagione è ancora in grado di regalare soddisfazioni. Anche il secondo posto in classifica è vicinissimo, appena tre punti. Fabio Frustaci / AnsaIl futuro dilegato a Mourinho Il futuro di Pauloè legato a quello di Mourinho. Lo Special One ha già rifiutato le offerte delle ...