Sciopero Cotral a Roma venerdì 17 febbraio 2023 | gli orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un17 che per molti, per gli scaramantici, porta sfortuna. E un17 che, aldilà delle leggende, sarà davvero nero per i pendolari. Sì perché per la giornata di domani ai lavoratori del trasporto pubblico incroceranno le braccia: bus, metro e tram saranno a rischio. E si fermerà sì, l’azienda Atac, ma anchedellotrasporti adomani 17Dalle parole ai fatti. L’organizzazione sindacale USB ha aderito a unonazionale e i lavoratori dell’aziendasi fermeranno. Da inizio servizio fino alle 8.30 le corse saranno regolari, poi dalle 8.31 alle 17, nel pieno della protesta, potrebbero esserci possibili soppressioni e disagi. Il ...