...dell'assemblea die del Coordinamento dei Cdr del gruppo Gedi Il sito die ... Le giornaliste e i giornalisti sono inper protestare a seguito della "messa sul mercato" di ...ROMA - Ieri il blackout al sistema informatico . Oggi un sospetto attacco hacker in tre aeroporti. Domani lodel potente sindacato Ver.di. Ogni giorno ha la sua pena per Lufthansa. La compagnia tedesca cancella oltre 1300 voli per la giornata di domani . Nel complesso, se si considerano gli altri ...

Sciopero a Repubblica: il comunicato dell'assemblea dei giornalisti la Repubblica

Sciopero dei mezzi pubblici domani 17 febbraio a Milano: tutti gli orari a rischio stop e ritardi La Repubblica

Editoria, domani sciopero di tutte le testate del Gruppo Gedi Adnkronos

Lufthansa, giorni da incubo: 1300 voli cancellati domani (sciopero). Sospetto attacco hacker in 3 scali la Repubblica

Bologna, sciopero del trasporto pubblico locale venerdì 17 febbraio: gli orari e i servizi che non saranno ga… La Repubblica

Sito non aggiornato venerdì e niente giornali in edicola sabato. Le motivazioni dell'astensione decisa dalle redazioni di tutto il Gruppo nel comunicato del cdr ...Lo scontro su Cospito sale di livello. Il volantino inviato a cinque aziende, tra cui la Iveco Defense Vehicles di Bolzano. Il ministro dell'Interno ...