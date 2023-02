Scintille tra amici al Gf Vip | cosa è successo per “i suoi atteggiamenti”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Antonino Spinalbese ce l’ha con Antonella Fiordelisi: ecco perché il vippone è stanco deiTre vipponi nella casa del Grande Fratello Vip hanno fatto delle considerazioni sull’atteggiamento di Antonella Fiordelisi che li cercherebbe solo quando è in crisi con Edoardo Donnamamaria. Loro sono Antonino Spinalbese, Andrea e Davide. In particolare Antonino ha ammesso che le dà fastidio questo atteggiamento dell’amica che lo cerca solo per sfogarsi quando va in crisi col fidanzato. Anche Andrea ha detto la sua opinione al riguardo: “Antonella ha rapporti solo quando litiga con Edoardo, pensi che non le noto queste cose? Io poi voglio dare loro il peso che hanno, che è relativo. Ho stima di Antonella perché penso sia buona“. Mentre per Davide i colleghi penserebbero solo al gioco. Leggi anche–> Lorenzo Amoruso, primo controllo post ...