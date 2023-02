Sci | Federica Brignone è argento in gigante a Meribel | soltanto Shiffrin le soffia la vittoria

Brignone torna sul podio Mondiale in gigante. Argento il 17 febbraio di 10 anni fa a Garmisch, Fede si ripete al termine di una gara sempre all'attacco e con un finale incredibile: Tessa ...Un mondiale da incorniciare perBrignone. Dopo l'oro nella combinata nella giornata inaugurale, la sciatrice di La Salle conquista la medaglia d'argento nella prova di slalom gigante femminile a Courchevel, dietro alla ...

Sci alpino, Federica Brignone in dubbio per il gigante dei Mondiali: febbre alta per tre giorni OA Sport

Sci alpino, le quattro italiane per il gigante dei Mondiali. Federica Brignone recupera dall’influenza OA Sport

Sci alpino, l'Italia si aggrappa a Federica Brignone: è terza nella prima manche dei Mondiali, Shiffrin in testa, sbaglia Bassino OA Sport

Sci alpino, Federica Brignone alla vigilia del gigante Mondiale: «Non sono al meglio, ma a casa ho ricaricato la mente» gazzettamatin.com

Sci alpino, Federica Brignone: "La pista mi piace tantissimo, ma non sono al meglio della condizione" OA Sport

Calato il sipario sul gigante femminile dei Mondiali 2023 di sci alpino. Sulle nevi di Meribel (Francia), si è assistito a una prova magnifica in cui Mikaela Shiffrin ha conquistato la medaglia d’oro ...Ai Mondiali in corso in Francia, non riesce la rimonta alla ticinese, che era già quarta dopo la prima prova; ennesima medaglia per la statunitense ...