Sci alpino | Marta Bassino | “Ho dato tutto quello che avevo | purtroppo il distacco era tanto dopo la prima manche”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Calato il sipario sul gigante femminile dei Mondiali 2023 di sci. Sulle nevi di Meribel (Francia), si è assistito a una prova magnifica in cui Mikaela Shiffrin ha conquistato la medaglia d’oro davanti a Federica Brignone (+0.12) e alla norvegese Ragnhild Mowinckel (+0.22). Bravissima la campionessa valdostana che, nonostante la bronchite e giorni di febbre, è riuscita a esprimere le sue eccellenti qualità, solo una fuoriclasse come Shiffrin ha saputo precederla. In casa Italia va sottolineata anche l’ottima secondadiche,una negativarun, ha recuperato otto posizioni, chiudendo al quinto posto a 0.80 dall’americana. La piemontese ha pagato a caro prezzo l’errore delladiscesa, dove ha accumulato un ritardo notevole di 1.46 ...