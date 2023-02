Sci alpino | Marta Bassino | “Fatto un erroraccio! Darò del mio meglio nella seconda manche”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Primanon particolarmente positiva peral gigante femminile dei Mondiali di sci2023 di Meribel, in Francia: l’azzurra, partita con il pettorale numero 6, ha commesso un errore che ha compromesso la sua prova (costringendola a frenare energicamente per non finire fuori) chiudendo in 1:04.00.paga così 1?46 dalla leader, la statunitense Mikaela Shiffrin, a causa del sopra menzionato errore che, di, le è costato un secondo; sarà difficile ridurre il gap, ma l’obiettivo è chiaro: dare il massimo, spingere e poi vedere come si concluderà il tutto. Di seguito, le dichiarazioni a caldo diai microfoni di RaiSport: “Houn erroraccio, ...

Prima manche non particolarmente positiva per Marta Bassino al gigante femminile dei Mondiali di sci alpino 2023 di Meribel, in Francia: l'azzurra, partita con il pettorale numero 6, ha commesso un er ...