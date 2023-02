Sci alpino | il palmares di Federica Brignone | tris di medaglie mondiali e olimpiche E la Coppa del Mondo…

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ha conquistato la medaglia d’argento in gigante ai2023 di sci. La valdostana ha guadagnato il secondo gradino del podio sulle nevi di Meribel (Francia), pennellando due manche di assoluto spessore tecnico e inchinandosi per appena 12 centesimi alla statunitense Mikaela Shiffrin. L’azzurra ha messo le mani sul terzo alloro iridato della carriera, dopo l’argento in gigante di dodici anni fa e l’oro in combianta della scorsa settimana. La nostra portacolori vanta anche trealle Olimpiadi: argento in gigante e bronzo in combinata a Pechino 2022, bronzo in gigante a PyeongChang 2018.è stata la prima e unica italiana a vincere ladel Mondo generale (nel 2020) e ha alzato al cielo la Sfera ...